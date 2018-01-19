AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Hiçbir terör örgütünün orada yuvalanmasına izin vermeyeceğiz"

KONYA - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımıcısı Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin Afrin harekatı ile ilgili, "Biz sınırımızın içini de rahatsız eden ama sınır ötesindeki Suriyeli kardeşlerimizi de tehlikeye sokan hiçbir terör örgütünün orada yuvalanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Partisinin Konya İl Başkanlığında basın mensuplarına gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ravza Kavakcı Kan, verdikleri sınır ötesi kararından geri dönmeyeceklerini belirterek, "Bu süreç bizim için önemli bir süreç. Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Etrafımızda bir yandan terörle mücadele devam ederken, ekonomimiz büyümeye devam ediyor. Terör grupları ile mücadele ederken ekonomimiz hala büyüyor ve bir yandan da biz kendi içimizde uyum yasalarını meclisten geçirmek suretiyle vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İllerimizdeki kongrelerimizde, ilçe kongrelerimizin çoğunu tamamladık. 2019'a hazırlanmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin bu noktadan sonra geri adım atması söz konusu değil"

Suriye'ye yapılan operasyonlar hakkında konuşan Ravza Kavakçı Kan, "Biz ilk günden itibaren Suriye'de Amerika'nın PYD ve YPG'yi, DEAŞ ile savaştığı düşüncesiyle desteklemesi konusunda buna karşıydık ve bunu güçlü bir şekilde ifade ettik. Türkiye'nin bu noktadan sonra geri adım atması söz konusu değil. Müttefikimiz Amerika'nın da bir NATO üyesi olarak Türkiye'yi saygıyla karşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Dışişleri Bakanımızın, Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda herhangi bir geri adım söz konusu değil. Biz sınırımızın içini de rahatsız eden ama sınır ötesindeki Suriyeli kardeşlerimizi de tehlikeye sokan hiçbir terör örgütünün orada yuvalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ravza Kavakcı Kan, ayrıca FETÖ davalarını yakından takip etiklerini ve 28 Şubat mağdurlarını da unutmadıklarını, ziyaret ettiklerini belirtti. AK Parti Konya İl Başkanlığında gerçekleşen basın açıklamasına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve partililer katıldı.