Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir
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Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir

25.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:18

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "AK Parti ile ittifak olur mu?" sorusuna 3 şartları olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Karamollaoğlu şartlarını ise başkanlık sisteminin kaldırılması, adalet alanında yapılacak reformlar ve ekonomi alanında atılacak adımlar olarak sıraladı.

Ankara kulislerinin en çok konuşulan konularından birisi de ittifaklar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'nin kanaat önderleri ile görüşmesi, partinin ittifaka dahil olabileceğinin işareti olarak algılanmıştı.

ÜÇ ŞARTI VAR

CNN Türk muhabiri Kıvanç El'in aktardığına göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "AK Parti ile ittifak yapılır mı?" sorusu yöneltildi. Karamollaoğlu, "Aslında yapılabilir" diyerek ittifakın gerçekleşmesi için gerekli üç şartını sıraladı. O şartlardan birincisinde Karamollaoğlu, başkanlık sisteminin yani şu an mevcut sistemin değiştirilmesi gerektiğini ve partili bir Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini söylüyor. İkinci şart ise adalet alanında yapılacak bazı adımlar ve reformlar. Üçüncü konu başlığı ise ekonomi alanında atılacak adımlar.

'AK Parti ile ittifak olur mu?' sorusunu yanıtlayan Temel Karamollaoğlu 3 şart sundu

"GÖRÜŞMELERDEN YANAYIZ"

Temel Karamollaoğlu sözlerine şu şekilde sürdürdü: "Bütün siyasi partilerin süreç içinde görüşmesinden yanayız. Sürecin gergin geçmemesi gereklidir. Türkiye'nin birçok problemi var ve bunların çözülmesinde de siyasi parti görüşmelerinin önemli olacak"

Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir

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