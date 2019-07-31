AK Parti İlçe Teşkilatı Başsavcı Çepni'yi ziyaret etti

AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı Başkanı Hüsnü Ersoy ve beraberindekiler, Başsavcı Mehmet Çepni'yi ziyaret ettiler.

İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy geçtiğimiz günlerde ilçeye Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Mehmet Çepni'ye ilçeye hoşgeldiniz diyerek yeni görevinde başarılar diledi. Başsavcı Çepni de AK Parti İlçe Başkanı ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Başkan Ersoy, "AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı olarak Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mehmet Çepni'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledik. Gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge de hazır bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA