AK Parti İlçe Kongreleri Kaldığı Yerden Devam Ediyor

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, kongre takviminin 24 Şubat'ta tekrar başlayacağını söyledi.

AK Parti'de ilçe kongreleri 24 Şubat Cumartesi günü Asarcık, Canik ve Tekkeköy ilçeleri ile başlayacak, 25 Şubat Pazar günü ise Kavak ve İlkadım ilçeleri kongreleri ile toplamda 10 ilçenin kongresi tamamlanmış olacak. AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman yaptığı açıklamada, 24 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da Asarcık, 13.00'te Canik ve 15.00'te Tekkeköy, 25 Şubat Pazar günü ise saat 10.30'da Kavak ve 14.30'da İlkadım ilçe kongrelerinin gerçekleştirileceğini belirtti. AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak 2019 seçimleri için yüksek hedefleri olduğunu söyleyen Karaduman, "Başarı için hep birlikte mücadele etmemiz ve el ele, gönül gönüle vererek çok çalışmamız gerekiyor. 2019 seçimlerine hazırlanacak güçlü kadroları kongrelerimiz ile belirliyoruz. AK Partimize yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde kongrelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Türkiye'nin emin adımlarla yolunda ilerlediğini söyleyen Karaduman, "Coğrafyamızda çok önemli gelişmelerin yaşandığı şu günlerde, Türkiye'de sistemin tıkır tıkır işliyor olması, Ülke sınırlarımızı tehdit eden unsurlara karşı verdiğimiz etkili mücadelemiz ve Türkiye'nin bu denli istikrarlı ilerlemesi, sorunlarının üstesinden gelmesi birilerini rahatsız ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. çoğu ülke ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, bir taraftan da tüm dünyada siyasi iktidarsızlıklar baş göstermişken, Orta Doğu'da savaşlar sürerken, bize dost görünen ülkeler akıl tutulması yaşarken, Türkiye, ekonomik problemlerle,siyasi iktidarsızlıklarla uğraştığı dönemleri şükürler olsun ki çok geride bıraktı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın önderliğinde Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerine AK Parti ile emin adımlarla ilerleyecek ve ulaşacaktır" diye konuştu. - SAMSUN