AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu güven tazeledi
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AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu güven tazeledi

24.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:56
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu güven tazeledi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Çopuroğlu, Kadir Has Stadyumu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyerek, yeniden il başkanı seçildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çopuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya lideri, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz 7. Olağan İl Kongremizde, şahsımıza ve teşkilatımıza, bir kez daha aziz milletimize ve kadim şehrimize hizmet etme imkanı veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kongremize teşrif eden kıymetli haziruna, inandığımız yolda yürüdüğümüz ve yürümeye devam edeceğimiz teşkilat mensuplarımıza ve gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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