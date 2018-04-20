AK Parti İl Başkanı Karaduman: "Milletimiz En Güzel Kararı Verecek"

24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimin Türkiye için hayırlı olacağını belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, istikrarlı bir Türkiye için milletin en güzel kararı vereceğini söyledi.

Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve Yönetim Kurulu Üyeleri; AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'ı makamında ziyaret etti. İl Başkanı Hakan Karaduman'a yeni görevinde başarılar dileyen Özata, alınan erken seçim kararının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Karaduman, "24 Haziran'da yapılacak seçimin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olacağına inanıyoruz. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir. Her daim seçimlere hazır olan teşkilatımız alınan bu karar ile çalışmalarına başladı" dedi.

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi. - SAMSUN