AK Parti İl Başkanı Karaduman'dan Hizmet-İş'e Ziyaret

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'ı, Hizmet-İş Sendikası Samsun İl Başkanı Ziya Uzun ve yönetimi karşıladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hizmet-İş Sendikasını ziyaret ettiklerini belirten Karaduman, "Millete hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü canı gönülden tebrik ederim. Ayrıca, 1 Mayıs'ın hayırlara vesile olmasını, kardeşliğin ön plana çıktığı, ismine yakışır bir şekilde 1 Mayıs geçirmenizi temenni ederim" dedi.

Bütün ülkelerde 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığını, ancak ülkemizde 1 Mayısların gerginlik ve tartışma ortamı olarak göstermek isteyen birtakım grupların algı operasyonuna kurban edildiğini hatırlatan Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Ziya Uzun, Hak-İş ve Memur-Sen'in bu algıyı yıkmak adına yoğun uğraşlar içerisinde olduğunu söyledi. HAK-İŞ ve Memur-Sen'in kavgadan, gürültüden uzak, barış ve kardeşlik havasında kutlama gerçekleştireceğini belirten Uzun, "Bu yıl sendikamız 1 Mayıs'ı Adana'da kutlama kararı aldı. Biz de Samsun'dan Adana'ya giderek o büyük coşkuya katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan, AK Parti İl Teşkilatı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde halka hizmet için görevinin başında bulunan ve kutlamalara katılamayan işçileri de ziyaret etti.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde ve Büyükşehir Belediyesi SASKİ Şantiyesinde çalışan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Personelle sohbet eden AK Parti İl Teşkilatı, işçilerin görüş ve önerilerini dinledi. - SAMSUN