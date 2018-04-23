AK Parti İl Başkanı Karaduman, Çocukları Sevindirdi

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, devlet korumasındaki çocuklar ile hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onları mutlu etti.

Karaduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Samsun İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla düzenlenen piknikte bir araya gelen Karaduman, çocuklarla vakit geçirip sohbet etti.

Karaduman, piknik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sevgi Evlerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine geçen Karaduman, burada Çocuk Acil Servisi ve Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Karaduman, buradaki çocukların bayramlarını tebrik ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, 23 Nisan'da hastanede tedavi gören çocukları da unutmadıklarını ifade eden Karaduman, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın en sevinçli günü bugün. Bazı talihsizlikler dolayısıyla bu mutlu günlerini arkadaşlarının yanında değil de hastanede geçirmek zorunda kalan çocuklarımız ve onların ailelerinin yanında olmak istedik. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Çocuklarımız hastanede olmasına rağmen bugünün 23 Nisan olduğunu bildikleri için çok mutlular. Biz de istedikki böyle bir günde onların yanında olalım. İnşallah bu mutluluğumuz daim olsun. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar için mücadele ediyor, onlar için çalışıyoruz."

Karaduman, Canik Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte de çocuklara bayrak dağıttı.