AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal -
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - (Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - (Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - (Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'Belediye başkanlarım dinleniyor' iddiasına AK Parti'den ilk yanıt: Bu bir fitne siyasetidir

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk yanıt: Bu bir fitne siyasetidir

 AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title