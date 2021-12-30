AK Parti Grup Başkanvekili Ünal - "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) TBMM öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluğunu yerine getiriyor"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Politika
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gelişi
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)