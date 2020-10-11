AK Parti Gerger ilçe kongresi yapıldı
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AK Parti Gerger ilçe kongresi yapıldı

11.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:52
AK Parti Gerger ilçe kongresi yapıldı

AK Parti Gerger ilçe Başkanlığına Cemal Deniz seçildi.

AK Parti Gerger ilçe Başkanlığına Cemal Deniz seçildi.

AK Parti Gerger ilçe Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Gerger Öğretmen Evi Bahçesinde düzenlenen kongrede tek listeyle seçime gidildi. Tek aday olan Cemal Deniz AK Parti Gerger ilçe Başkanı oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. - ADIYAMAN

AK Parti Gerger ilçe kongresi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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