AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, İzmir kongresinde konuştu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Bizler her noktada kadınların derdine derman olmak için çalışıyoruz.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Bizler her noktada kadınların derdine derman olmak için çalışıyoruz. Zafer, Diyarbakır annelerinin, babalarının olacak. Zafer işareti yaparak PKK terör örgütünün arkasında duran siyasi uzantılarının olmayacak." dedi.

Çam, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongresinde, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün 45. kongreyi gerçekleştirdiklerini aktaran Çam, İzmir'de "AK kadınların", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duymak için çok daha heyecanlı olduğunu belirtti.

AK Parti'nin 20 yıllık iktidar yürüyüşünde kadınların emeğinin çok fazla olduğunu vurgulayan Çam, bunu her yerde gördüklerini dile getirdi.

İzmir'in 2023'te "AK belediyecilikle" buluşacağını savunan Çam, şöyle konuştu:

"Birileri hep konuşuyor. Biz hep diyoruz ya 'onlar konuşur biz yaparız.' AK kadınlar yapar. AK kadınlar kapı kapı dolaşır, AK kadınlar yapılan icraatları anlatır, gönüllere girer. AK kadınlar elleri sıkar ve her daim inandığı yolda davası için yürür. Sizlerin bu coşku ve inançlı çalışmalarınız bizlere güç veriyor. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada bakın AK Parti kadın kolları bir okul gibi çalışıyoruz. Bugün Meclisimizde 104 kadın milletvekili var. Bunların 54'ü AK Partili. AK Parti kadın milletvekilleri. Bizim için gurur kaynağı olan bunların 46'sı kendi teşkilatlarımızdan AK Parti kadın kolları teşkilatlarından gelen arkadaşlarımız. Sizleri Mecliste temsil ediyorlar."

Çam, 2 gün önce AK kadınların selamını Diyarbakır annelerine götürdüğünü anımsattı.

Kadınları siyaset üstü gördüklerini anlatan Çam, "Kadına yapılan şiddetle mücadelede 'sıfır tolerans' diyen bir Genel Başkanımız var. Bizler her noktada kadınların derdine derman olmak için çalışıyoruz. Zafer, Diyarbakır annelerinin, babalarının olacak. Zafer işareti yaparak PKK terör örgütünün arkasında duran siyasi uzantılarının olmayacak. Biz her zaman onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan ise kadın siyaseti adı altında şiddet gören kadınların mahkemelerine giderek boy gösterenleri de görüyoruz. Kendi teşkilatları içerisindeki tecavüz vakalarına duyarsız kalan partizanca üzerini örtenlerin de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise tarihe geçecek bir kongre yaptıklarını belirterek, "Kongreler bir helalleşmedir ve ben de AK Partili kadınlardan helallik istiyorum. İnandığınız yolda yürümek kolay değil. İzmir'de daha heyecanlı ve coşkuluyuz. Bundan sonra da hizmetleri artırarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de kongre heyecanı yaşadıklarını ifade ederek, "Kadınlarımız partimize büyük emek veriyor, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. AK Parti, hizmetleriyle çalışmalarıyla İzmir'de yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Dilek Yıldız Büyükdağ yeniden bu göreve seçildi.

Kongreye, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör