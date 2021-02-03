AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, Diyarbakır kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Şunu biliyoruz ki anneler, Diyarbakır anneleri sayesinde artık ağlamayacak. Evlatlar artık dağa çıkarılamayacak çünkü çok kararlılar. Biz de o kararlılığın arkasında her daim durmaya hazırız." dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ziyaretinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde konuşan Çam, bugün kentte duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerini ziyaret ettiğini anımsatan Çam, "Tek tek ailelerimizi ziyaret ettik, annelerimizin gönlünü aldık, babalarımızla hemhal olmaya çalıştık. Biz nasıl gönülden dua ediyorsak, onlar da bize dua ediyor, 'Allah devletimize zeval vermesin', 'Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin', 'Bayrak hepimizin bayrağı, devlet hepimizin devleti, bu vatan hepimizin vatanı' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Ziyaret esnasında gördükleri tablonun kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"14-15 yaşında gencecik çocuklar. Daha sokakta oynayan, oyun oynarken kaçırılıp dağa götürülen çocuklar. Annelerin gözleri yaşlı ama umutları çok ve evlatlarını almak için 'Gerekirse biz burada öleceğiz ama buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Dualarımız onlarla, kavuşmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyledik. Şu biliyoruz ki anneler, Diyarbakır anneleri sayesinde artık ağlamayacak. Evlatlar artık dağa çıkarılamayacak çünkü çok kararlılar. Biz de o kararlılığın arkasında her daim durmaya hazırız."

"Hem masada hem de sahada kazanan bir Türkiye"

Çam, konuşmasında bazı siyasi partileri eleştirerek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan 2 parti, 3 parti birleşmişler terör örgütüne en ufak bir şey söylendiğinde hemen ayağı kalkıyorlar, hemen söz alıp savunmaya geçiyorlar. Biz biliyoruz ki eğer bizler sağlam durursak, eğer bizler kadınlar olarak çalışmalarımızı sağlam yaparsak, eğer biz inandığımız yolda azimle yürümeye devam edersek bunlar başaramayacaklar. Biz bunların başarmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye artık hem masada hem de sahada kazanan bir Türkiye. Türkiye artık tarih yazıyor. Türkiye, Diyarbakır'da, Karabağ'da tarih yazıyor. İHA ve SİHA'larla sınırlarımızda tarih yazıyor. Burada bir kardeşimizin burnu kanasa Kırklareli'ndeki annemiz ağlıyor."

AK kadınlar olarak Türkiye'nin bütününde canları, kanları ve var güçleriyle mücadele verdiklerini 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için yol yürümeye devam edeceklerini belirten Çam, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Diline, dinine, ırkına, kıyafetine bakmadan 83 milyona hizmetkar olan bir liderin talebeleriyiz." ifadelerini kullandı.

"Pandemi ile bir yıldır mücadele ediyoruz. Sosyal koruma kalkanından vatandaşlarımızın mümkün olduğu kadar dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan aşılama çalışmaları devam diyor ama maalesef şer odakları da durmuyor, dur durak bilmiyor." diyen Çam, şöyle devam etti:

"Dün Diyarbakır sokaklarını karıştıranlar bugün Boğaziçi Üniversitesinde gençleri bir takım organizasyonları yaptırarak, gençleri alet ederek aynı Gezi Parkı'nda olduğu gibi meselenin 3-5 tane ağaç olmadığı gibi bugün de Boğaziçi'ndeki mesele rektör meselesi değildir. Bizler uyanık olacağız. Bizler yaşadıklarımızı unutmayacağız. Biz unutmayacağız ve yaşadıklarımızı unutturmayacağız. En fazla çile çeken Güneydoğu'daki AK kadınlarımız, annelerimiz evlatlarına sahip çıkacak ve yaşadıklarımızı asla unutturmayacak. Bizler terör örgütlerinin nereden beslendiklerini çok iyi biliyoruz. Her türlü terör örgütüne karşı duruşumuzu sergileyeceğiz. PKK'sı da DEAŞ'ı da FETÖ'sü de alçaktır, aşağılıktır, haindir. Neden bu toprakların huzurunu bozmaya çalışıyorlar? Çünkü bu toprakların anaları Asya'daki mazlum anaların sesi, derdine de derman olmaya çalışıyor. Afrika'daki gözü yaşlı çocukların, Balkanlar'daki mazlumların derdine de derman olmaya çalışıyor ama bizler burada olduğumuz sürece, sizler dimdik ayakta durduğunuz sürece başaramayacaklar."

AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın da konuştuğu kongrede, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya yeniden seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan