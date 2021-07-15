AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi"

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesince düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Günü programına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesince düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Günü programına katıldı.(2)

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi'
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi'
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi'
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: 'Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
Son dakika haber! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil
15 Temmuz gecesi kaybolan silahlarla ilgili iddialara AK Parti'den ilk yanıt: İyi niyetli görmek mümkün değil

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Metin Oktay Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:12:13. #1.14#

title