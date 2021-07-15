AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Hep birlikte Türkiye olunca içerde ve dışarda hiç kimse bize bir şey yapamaz tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi"
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesince düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Günü programına katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesince düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri Anma Günü programına katıldı.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem