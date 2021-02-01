AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Canikli Muğla'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Canikli Muğla'da ziyaretlerde bulundu

01.02.2021 23:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:18
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Genel Başkan Yardımcısı Canikli Muğla'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Yatağan Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Yatağan Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş ve Canikli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda kentteki STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Canikli toplantının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Çiçek, üniversitede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş ve Canikli, daha sonra Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile makamında görüştü.

Toksöz, Yatağan Belediyesinin uzun yıllar sonra AK Parti'ye geçtiğini belirterek, göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaretlere, milletvekilleri ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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