AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

AA / Gazi Nogay - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldırım, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti, kentteki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Şehir merkezinde esnafla sohbet eden Yıldırım, işlerinde kolaylık ve bol kazanç diledi. Yıldırım, bir kahvehanede de vatandaşlarla çay içti, fotoğraf çektirdi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e de ziyaret gerçekleştiren Binali Yıldırım, belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi edindi.

Başkan Çimen, Yıldırım'a ziyaret anısına hat sanatıyla hazırlanmış tablo takdim etti.

Yıldırım'a ziyaretlerinde AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse de eşlik etti.

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AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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