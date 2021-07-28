AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirilmesi kabul edilebilir değil" dedi.

Mülteciler hakkında medyada yer alan haberlere dikkat çeken Leyla Şahin Usta, mültecilere yönelik nefret söylemlerinden uzaklaşılması gerektiğini ve yalan haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle muhalefetten gelen tepkilere yönelik açıklamalarda bulunan Usta, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek bir an önce sığınmacılara yönelik söylemlerinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

"Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik zam açıklamalarını değerlendiren Usta, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara verilecek hizmet bedellerinin arttırılmasından bahsediyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey. Bakın bunun üzerine bizim yurtdışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız 'İyi ki biz Almanya'da ya da Hollanda'da biz böyle bir uygulama ile karşılaşmadık. Aksi takdirde bizim orada yaşama ve barınma şansımız kalmayacaktı' diyorlar. Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirilmesi kabul edilebilir değil. Bu Anayasaya da aykırı, bu dünyadaki bütün evrensel insan hakları ilkelerine de aykırı bir tutum ve davranış" diye konuştu.

Şuanda Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli olduğunu belirten Usta, bu mültecilerin korunma kapsamında olduğu için vatandaşlık haklarının olmadığını üniversiteye girişlerde de bir ayrıcalık sahibi olmadıklarını belirtti.

Son günlerde medyaya yansıyan Afgan göçmenler hakkında da açıklamalar da bulunan Usta, sınırda herhangi bir Afgan göç dalgasının oluşmadığını bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
TBMM Başkanı Şentop'un kızı YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu
Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil
Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Fazıl Küçük Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:19:27. #1.15#

title