AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirilmesi kabul edilebilir değil" dedi.

Mülteciler hakkında medyada yer alan haberlere dikkat çeken Leyla Şahin Usta, mültecilere yönelik nefret söylemlerinden uzaklaşılması gerektiğini ve yalan haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Özellikle muhalefetten gelen tepkilere yönelik açıklamalarda bulunan Usta, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek bir an önce sığınmacılara yönelik söylemlerinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

"Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması kabul edilebilir değil"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik zam açıklamalarını değerlendiren Usta, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara verilecek hizmet bedellerinin arttırılmasından bahsediyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey. Bakın bunun üzerine bizim yurtdışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız 'İyi ki biz Almanya'da ya da Hollanda'da biz böyle bir uygulama ile karşılaşmadık. Aksi takdirde bizim orada yaşama ve barınma şansımız kalmayacaktı' diyorlar. Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanları kimliklerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirilmesi kabul edilebilir değil. Bu Anayasaya da aykırı, bu dünyadaki bütün evrensel insan hakları ilkelerine de aykırı bir tutum ve davranış" diye konuştu.

Şuanda Türkiye'de 4 milyon civarında Suriyeli olduğunu belirten Usta, bu mültecilerin korunma kapsamında olduğu için vatandaşlık haklarının olmadığını üniversiteye girişlerde de bir ayrıcalık sahibi olmadıklarını belirtti.

Son günlerde medyaya yansıyan Afgan göçmenler hakkında da açıklamalar da bulunan Usta, sınırda herhangi bir Afgan göç dalgasının oluşmadığını bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş