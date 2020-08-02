AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan şehit ailesine ziyaret AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve ilçe başkanlarıyla, şehidin merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti.

Burada şehidin annesi Gülbahar ve babası Kazım Gündeş ile yakınlarına taziyelerini ileten Ünal, aileyle bir süre sohbet etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Kaynak: AA