AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale'de konuştu Açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz." dedi.

Özhaseki, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iktidar olduktan sonra sosyal belediyecilik ve marka şehirler gibi daha büyük projelerin peşinde koşmaya başladıklarını söyledi.

Son dönemde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koyduğu ve özellikle takip ettiği "gönül belediyeciliği"ni inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Belediyecilikte rakibimiz yok. Kim ne derse desin. Çok şükür, biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Girdiğimiz bütün yerel seçimlerde yüzde 40'ın biraz altında, biraz üstünde oy alarak birinci partiyiz. Son yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul biraz moralimizi bozsa da doğrudur, vatandaşın orada bir ihtarı vardır, onu da çok iyi gördük, anladık, ders de çıkardık ama yine birinci partiyiz. Yüzde 45 civarında oy aldık, elhamdülillah."

Özhaseki, AK Parti'nin hizmet siyaseti güttüğünü ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını aktardı.

Onun dışında bir amaçlarının olmadığını, AK Parti'nin dışındaki özellikle de ana muhalefet partisinin odaklandığı iki nokta olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı üzerine bir siyaset algısı. Bunlar gitsin de ne olursa olsun. Ne yapacaksınız ya? Erdoğan bir fani nihayetinde. AK Parti insanların bir araya gelip kurduğu iyi niyetle kurduğu bir hizmet kervanı. Siz ne yapacaksınız, onu söyleyin. Ne yapacakları belirsiz. Kimlerle ortaklık kurdukları yarı belli yarı belirsiz. İkinci işleri de başarıyla yapıyorlar, tebrik ediyorum kendilerini, algı operasyonları ve yalanlar. Allah bizden ırak etsin. Ne yazık ki CHP'nin de böyle bir dünyası var. Yalanlar üzerine kurulu bir siyaset güdüyorlar. Her taraf yalan. Çocuklarımız üniversite imtihanına girecekler, herkes heyecanlı, aileler, yavrularımız stresli, diyor ki 'Şimdi öyle bir anlaşma yapıldı ki Katarlılar, dışarıdan gelenler üniversiteye imtihansız girecekler'. El insaf ya. Günahtır, yapmayın."

Mehmet Özhaseki, bir gazetecinin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle ilgili CHP'nin eleştirilerine ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Özelleştirme kapsamında olan bir yer çıkarıldı, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ve daha da rahat hareket edebilsin diye anonim şirket haline getirildi. Hiçbir çalışan arkadaşımızın da emekleri orada zayi edilmiyor. İnisiyatifi ve isteği dışında başka bir statüye de dönüşmüyor. O yüzden burada daha büyüyen, gelişen, daha çok istihdam edilebilecek bir ortam çıktı diye düşünüyoruz. Bu kanunu bunun için yaptık. İnşallah hayırlı olur."

Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, Kırıkkale Belediyesine geçti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Özhaseki, daha sonra Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen