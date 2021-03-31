AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminin faaliyetlerini anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, toplum için önemini vurgulayarak, kurulduğundan bugüne teknolojiyi en iyi kullanan parti olan AK Parti'nin de buna sessiz kalmadığını ve bir başkanlık oluşturduğunu söyledi.