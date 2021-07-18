Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve parti temsilcileri ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve parti temsilcileri ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve beraberindeki heyetin de iştirak ettiği ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Valilik Makamındaki ziyaretin ardından Namazdağı Üs Bölgesine ziyaret gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre