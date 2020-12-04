AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, beraberindeki heyetle Bitlis'in Ahlat ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Muş'tan karayolu ile Ahlat'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilk olarak yeni binasına taşınan AK Parti Ahlat İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Buradaki ziyarette AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve yönetimine yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, daha sonra Ahlat Belediyesine geçti. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen Demiröz, daha sonra belediyede planlanan toplantıya katıldı.

Ahlat Belediyesinde yapılan toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve ilgili birim amirleri de katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı