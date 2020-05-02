Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu
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Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu

Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu
02.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:52

Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu -Hakkari'de dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı Hakkari'nin Eksi Ak Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'ın dereye düşen 12 yaşındaki yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu

-Hakkari'de dereye düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Eksi Ak Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'ın dereye düşen 12 yaşındaki yeğeninin cansız bedenine ulaşıldı.

Kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Bay Köyünde ikamet eden H. Bahattin Fırat'ın oğlu ve eski Ak Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni Burhanettin Fırat öğle saatlerinde abisiyle Şal deresini geçmeye çalışırken suyun akışına kapılarak kay boldu.

Arama çalışmalarına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Eski Ak Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, AFAT İl Müdürü Resul Karadeniz ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Olay öğle saatlerinde Bay köyünde meydana geldi. Abisiyle şal deresini geçme çalışırken dengesini kaybeden Burhanettin Fırat isimli çocuk coşan derenin akışına kapıldı. Abisinin köydekilere haber vermesiyle seferber olan köylüler dereyi baştan aşağı aramaya çalıştı. Çalışmalar sonuç vermeyince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden ekiplerde sonuç alamayınca İl Özel İdaresinden yardım istendi. Kar ve yağmur sularıyla debisi yükselen derenin akışı iş makinelerinin yardımıyla farklı alana alındı. Debisi inen derede arama çalışmalarına devam eden vatandaşlar Burhanettin Fıran isimli çocuğun düştüğü alana 70 metre mesafede kayalıkların arasına sıkışmış cansız bedenine ulaşıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan çocuk UMKE ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Köy sakinlerinden Enis Beyter, öğlen saatlerinde akrabası Burhanettin Fırat'ın dereyi geçerken akıntıya kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Beyter," Amcaoğlumu yaklaşık 3 saattir arıyoruz. Tüm köy seferber olmuş durumda. Aramalarımız sonuçsuç kalınca bizlerde AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdik. İl özel idaresine ait iş makineleri de bölgeye geldi. Burada suyun akış yönünü değiştirdi. Böylece cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Bu ramazan ayında yardıma gelen tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Morguna götürülürdü.

Ak Parti eski İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni derede boğuldu

Kaynak: İHA

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