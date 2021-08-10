AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesini ziyaret etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Baskil ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerefettin Yıldırım ile Baskil Belediyesi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve esnafı ziyaret eden Ağar, ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Ağar, "Sorunları ve çözüm yollarını konuştuk. İnşallah çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

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