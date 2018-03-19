AK Parti'den Şehit Ailelerine Ziyaret

AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir, Abana ve İnebolu ilçelerinde şehit ailelerini ziyaret etti.



Başkan Özdemir, ilk olarak beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle 1 Mart'ta Zeytindalı Harekatı kapsamında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyündeki baba evini ziyaret etti.

Baba Aydın Demirel ile sohbet eden Özdemir, ailenin acısını paylaştıklarını dile getirdi.

Arif Demirel'in şehadet haberini aldığında Kudüs'te olduğunu anlatan Özdemir, "Arif kardeşimiz, o mertebeye eriştiğinde ben Kudüs-ü Şerif'teydim. Cenaze törenine katılamadım ama kutsal topraklardan şehidimiz için, sizler için dua ettik. Allah şehidimizin makamını peygamberimize komşu eylesin inşallah." diye konuştu.

Baba Demirel ise, oğlunun askerlik görevini tamamladıktan sonra sınavlara girerek uzman çavuş olduğunu belirtti.



Şehit oğlunun en son kendisine bir fotoğraf gönderdiğini anlatan Demirel, "Şehit olduğu hafta pazartesi günü Afrin'e geçmişti. Zaten iki gün konuşabildik telefonla. En son oradan bir görüntü gönderdi bize, 'baba şu an bir köydeyiz' diye. Daha sonra şehadet haberi geldi. Acımızı paylaştığınız için Allah razı olsun." diye konuştu.

"Şehit Piyade Uzman Çavuş Şenel'in ailesine ziyaret"

Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra Abana ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in ailesini ziyaret etti.

Baba Cemal ve anne Emine Şenel ile sohbet eden Özdemir, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Şenel'e Allah'tan rahmet diledi.



Özdemir, ailenin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayarak, "Ömer kardeşimiz, bugün bizim siz değerli şehit ailesiyle buluşmamıza bir vesile oldu. Kendisi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüreğinizdeki acınızı paylaşıyor, sizlere sabır ve metanet diliyoruz." diye konuştu.

Baba Cemal Şenel ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatan savunmasında olan tüm askerimizin, polisimizin Allah yardımcısı olsun. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın." dedi.



Ziyaretlerde, şehitler ile merhum Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın kabirleri başında dua edilerek, şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı ile plaket takdim edildi.