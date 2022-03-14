AK Parti'den Menemen'e "Karınca Modeli" çalışması ziyareti

MENEMEN, İZMİR (AA) - Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından yürütülen "Karınca Modeli" çalışması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve teşkilat üyeleri, Menemen'de esnaf, çiftçi ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Menemen programı gün boyu sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Menemen'in belediyecilik hizmetlerinde yıllarca yerinde saydığını ama devletin ise elini Menemen'in üzerinden hiç çekmediğini kaydetti.

Sürekli, belediyeyi şimdi AK kadroların yönettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Farkı görüyorsunuz ama CHP zihniyetinin ceza anlayışı burada da kendisini gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem Menemen Belediyesine devrettiği oyun parklarını, Aydın (Pehlivan) başkan gelir gelmez geri aldı. Keza sosyal işlere teslim ettiği ikinci el eşyalarını da geri aldı. Kendilerine yer tahsis edilmesine rağmen gasilhane ve mezarlık için tek bir çivi çakmadılar. Bizden olmayan nefes almasın anlayışıyla Menemen'den ellerini ayaklarını çektiler ama Aydın başkanımız ve ekibi bu ihmal ve cezaların telafisi için var gücüyle çalışıyor. 1 yılda çok yol kat edildi. Genel merkezimiz de biz de onların ve Menemen'in arkasındayız."

Sürekli, her gittikleri yerde AK belediyecilik memnuniyeti ile karşılaştıklarını aktararak, "2020 yılında belediyemizi yönetenler, 7,5 milyon liraya satın alınacak 22 çöp aracının ihalesine, kiralama yöntemiyle 4 yıllığına 42 milyon lira veriyordu. CHP'li belediyelerin arpalık gördüğü araç kiralama yöntemine son verdi. Belediyeyi ve ilçemizi bu yükten, zarardan kurtaran bir adım attı. Bugün biri hibe 33'ü öz kaynaklarımızla olmak üzere tam 34 aracı belediyeye kazandırdı. Satın alınan bu araçlara da belediyemiz, 13 milyon 787 bin lira ödeyecek." ifadelerini kullandı.