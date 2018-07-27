AK Parti'den Hdp'li Şık'a 100 Bin Liralık Manevi Tazminat Davası

- AK Parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Ahmet Şık'a, TBMM'de yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AK Parti avukatları, Ahmet Şık'ın, 23 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yaptığı konuşmada, "AK Parti hakkında tamamen iftira niteliğinde bazı açıklamalar yaptığı, açıklamalarında AK Parti'ye yönelik, katlanılması asla mümkün olmayan çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Şık'ın konuşmasında sarf ettiği sözlere de yer verilerek, "Bu çerçevede davalı Ahmet Şık'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetine ve AK Parti milletvekillerine yönelik bu hakaret, tehdit ve küfürleri hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız birer saldırıdır" denildi. Dilekçede, konuşmanın düşünceyi açıklama ve eleştiri sınırlarını aştığı belirtilerek, Şık'tan 100 bin lira manevi tazminat talep edildi. - Ankara