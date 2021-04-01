AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar
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AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" notuyla paylaşılan 1 Nisan videosunda CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları ve CHP liderinin çeşme açılışı tiye alındı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından "1 Nisan" videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatlar" yazısıyla başlayan video CHP'li belediye başkanlarının heykel açılışları, "Heykel tek bildikleri bu" yazısı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşme açılışına ilişkin görüntülerle devam ediyor.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

"BU BİR ŞAKAYDI, İŞTE ŞİMDİ GERÇEKLER"

AK Parti'nin 1 Nisan şaka videosunda "Tabii ki bu bir şakaydı, işte şimdi gerçekler" yazısından sonra ABD'li rock grubu Jefferson Airplane'in söylediği 'Somebody To Love' şarkısı eşliğinde İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, yerli üretim askeri araçlar, Marmaray, barajlar gibi görüntüler yer alıyor. Video ibadete açılan Ayasofya fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gülüşüyle sona eriyor.

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

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