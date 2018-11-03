AK Parti'de Aday Adaylığı Başvuru Süreci Belli Oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili alınan kararları açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çelik, "Partimiz bütün seçim çevrelerinde seçime katılacaktır. Bütün seçim çevrelerinde Partimiz adaylarının tespiti ve sıralamasında 'Merkez Yoklaması' usulü uygulanacaktır. Adaylık başvuruları; Belediye Başkanlıkları için 5 Kasım 2018 ile 12 Kasım 2018 tarihleri arasında, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için 5 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylık başvuruları; Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri için İlçe Başkanlıklarına bizzat yazılı olarak yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Çelik, büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin TL, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin TL, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin TL, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde ilçe belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500 TL, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500 TL, belde belediye başkanı aday adaylarından bin TL, Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından bin TL, İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 500 TL aidat alınacağını bildirdi.

Belirlenen aidatların, kadın ve genç aday adaylardan 1/2, engelli aday adaylarından 1/4 oranında alınacağını belirten Çelik, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili olarak Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kurulu'na devredilmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA