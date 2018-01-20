AK Parti Bursa İl Başkanı Salman Açıklaması

Bursa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programları öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu ile düzenlediği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamasında, yarının büyük gün olduğunu belirtti.

Salman, saat 14.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Bursa'da coşkuyla vatandaşlar ve teşkilatlarıyla karşılayacaklarını anımsatarak, "Bir hafta, 10 gün önce bu müjdeyi aldıktan sonra hızlıca çalışmalarımıza başladık. Salona Cumhurbaşkanımıza sevgimizi, coşkumuzu sığdıramayacağımız için salonun önünde önemli bir kalabalık ve coşkuyla Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Bursa'ya teşrif ettikten sonra önce kalabalığa hitap edecekler, ardından devam eden kadın kolları kongremizde konuşmalarını yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın yarınki trafik durumu ile alakalı bilgiler veren Salman, şunları kaydetti:

"Yarın bütün Bursa'mızı dünya liderimiz ve Cumhurbaşkanımızı karşılamak için FSM Bulvarı Hastane Meydanı'nda bekliyoruz. Yarın FSM Bulvarı ve diğer yollar açık olacak. Miting alanın çevresi güvenlik önlemleri alınacak. Alan aslında bir miting için güvenlik önlemleri açısından uygun. Park yerleri de mevcut. Çevreye minimum rahatsız verilerek, yollar fazla kapatılmadan trafik çözülecek. Alanımız ve kalbimiz geniş, bütün Bursa'yı oraya sığdırabiliriz. Salonun kapasitesi 8-10 bin kadar. Ama dışarısı çok geniş, bütün Bursa'yı sığdırabiliriz. Biz öncesinde bütün Bursa'yı miting alanına davet bekliyoruz. Dışarıdaki sayıyı düşünemiyoruz."

Yarın 10.00-20.00 arası metro ücretsiz olacak

Açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Cumhurbaşkanına ulaşmak adına vatandaşlara bazı kolaylıklar sağladıklarını aktararak, "Saat 10.00 ile 20.00 arası metro hatlarımız tamamen ücretsiz. İstasyondan indikten sonra vatandaşlarımızın miting alanına ulaşmasıyla alakalı ücretsiz ring seferleri yapılacak. Yarın hava durumunda herhangi bir soğuk ve yağış gözükmüyor. Hava durumu ne olursan olsun biz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için heyecanlıyız. O heyecanımız alana yansıyacak. Heyecanımızı, Bursa ile alakalı konuları Cumhurbaşkanımıza aktaracağız." ifadelerini kullandı.