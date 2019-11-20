AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı

20.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:16

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Kurul'daki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

AK Parti milletvekilleri adına açıklamayı okuyan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, dün TBMM'de talihsiz bir olay yaşandığını, Meclis'in kendi kuralları, uygulamaları çerçevesinde bu olayın bir neticeye bağlandığını ifade etti.

"HAD BİLDİRMEYE KALKIŞMALARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'de insanların hayat tarzlarının, kılık ve kıyafetlerinin, ne yapıp yapmayacaklarının tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konu olduğunu, onların nasıl davranacakları, ne giyip giymeyecekleri tamamen kendi takdirleri olduğunu belirten Yıldız, "Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

Türkiye'de kadınların başlarını örtebileceğini, açabileceğini, hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendilerinin karar verebileceğini vurgulayan Zeynep Yıldız, Türkiye'nin, artık tarihte kalmış, çok acı olaylarla özellikle başörtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri her tür biçimiyle çöp sepetine atması gerektiğini söyledi.

Yıldız, şunları kaydetti:

"Toplumun bu konularda iyileşmesi, bu türden sorunları bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması, bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. Biz en temel insan hakkına, yaşama ve varolma hakkına yönelik olarak gördüğümüz bu alana ilişkin kimi tortularla, kimi kendini çeşitli vesilelerle ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda hepimizi yaraladığına, incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri, kaybedilen hayatları, yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş, bunun yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve aynı mecrada kıyafeti, inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda yer alan herkesin, geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini, bunu her tür siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz."

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ: AHLAKSIZ

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik olarak "Lütfen bu kadına haddini bildirin" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u, "Bu ahlaksızlara prim verecek durumda değiliz" sözleriyle eleştirmişti.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" görüşüldü.

Söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hükümeti eleştirdi.

ZENGİN: ECEVİT DEĞİLMİYDİ EL PENÇE DURAN?

Tanal'ın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söyledi.

Zengin, "17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Zengin'in eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'e yönelik sözlerini kınadığını dile getirdi.

Özkoç, "Bu kadar yakışıksız, seviyesiz bir grup başkanvekilinin konuşması gerçekten utanç vericidir. Sayın Ecevit'in nezaketini bilenler biliyor. Bu ithamlarda bulunanların haddini bilerek konuşması gerekiyor. Bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hâlâ kendisini övüyor olmasından hicap duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ZENGİN: HİÇ KİMSEDEN NASIL KONUŞAĞIM KONUSUNDA NASİHAT ALACAK DEĞİLİM

Özkoç'un konuşması üzerine yeniden söz isteyen Özlem Zengin, Özkoç'a sözlerini iade ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ciddiyim, ne yaptığımı biliyorum. Burada konuşulanlar tarihe not düşülmektedir. Eğer siyasetin içerisinde milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak varsanız, hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir. Rahmetli İnönü'den de bahsediyoruz ve iyi yaptığı işlere 'iyi yaptı' diyebiliyoruz. İnsanlar vefatından sonra tabu haline gelmiyor. Bu nedenle de hiç kimseden nasıl konuşacağım konusunda nasihat alacak değilim. Bu üslubu da reddediyorum."

ÖZKOÇ: BU HANIMEFENDİYE HADDİNİ BİLDİRİN!

Engin Özkoç'un tekrar söz alarak, "Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir" sözleri üzerine Zengin, ayağa kalkarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine Özkoç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan" çağrısında bulununca, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Herkesin bu sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Özkoç, "Az önce kendi içimizde bir tartışma yaşadık. Birbirimize kullandığımız sözler açısından ben onu kıracak, incitecek bir şey söylediysem özür dilerim." dedi.

Kaynak: AA