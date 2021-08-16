AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Çine'de incelemelerde bulundu
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AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Çine'de incelemelerde bulundu

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Çine'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesini ziyaret ederek esnaf temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinledi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke ilçesini ziyaret ederek esnaf temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinledi.

Yavuz, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes ve MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın ile ilk olarak Söke Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Dernekte başkanlığa yeniden seçilen Ali Çıtak'ı tebrik eden Metin Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birçok yerinde etkili olan kuraklığa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl da bu sorunla karşılaştıklarını aktaran Yavuz, "Ancak DSİ ve su birliklerimiz tarafından Söke ovamıza hakkaniyetli bir dağıtım gerçekleşti. Bu sezon da aynı şekilde belirlenen su sıkıntısız bir şekilde verildi. Telaşa ve paniğe kapıldığımız anda sonuçlar kötüye gidiyor. Bu konuda önümüzdeki sezon çiftçilerimize gereken bilgilendirme ve önlemleri açıklayacağız." dedi.

Ziyaretleri kapsamında Söke Çayı'nda de incelemelerde bulunan Metin Yavuz, "Arkadaşlarımızın azimli çalışması sonucu normalde 6 ay sonra bitecek olan Söke Çayı'nı 1 ay sonra bitireceğiz. Yeterli alanların olduğu yerlerde banklarımız, yürüyüş alanlarımız ve sosyal donatıların olacağı bir yer olacak, burası Söke'miz için çok güzel bir yere dönüşecek. Önümüzdeki yılda da 2. etaba geçeceğiz. Şimdiden Söke'mize hayırlı olsun. Bizler ilk günkü aşk ve heyecanla sahalardayız ve çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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