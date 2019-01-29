AK Parti Antalya Demre Belediye Başkan Adayı Süleyman Topçu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Antalya Demre İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Demre Belediye Başkan adayı olan Süleyman Topçu kimdir, kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN TOPÇU KİMDİR?

Süleyman Topçu, 1959 Yılında Demre'de doğdu. Öğrenim hayatında ilkokulu tamamladıktan sonra erken yaşta iş hayatına atıldı. İş hayatına babasıyla marangozluk yaparak başlayan Topçu, ticaret hayatını akaryakıt bayiliği, kum çakıl ocağı, iş makinası ve beton santrali işletmeciliği yaparak sürdürdü.

Siyasete 1995-2000 yılları arasında ANAP İlçe başkanı olarak başlayan ve 2004 yılı Mahalli Seçimlerde DYP'den adaylığını koyarak Demre Belediye Başkanı seçilen Topçu, 2009 yılında DP ile tekrar Belediye Başkanı seçildi.2014 yılı yerel yönetimler seçiminde Ak Partiden 3. Dönem Belediye Başkanı oldu.