AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Ağrı İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Ağrı 5. Olağan Kongresi'ne, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Müzehher Erdoğan, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, partililer ve vatandaşlar katıldı. Divan Başkanlığını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan Baran İzgi'nin yaptığı seçime tek aday olarak giren mevcut Kadın Kolları Başkanı Dilan Özgün Özmen, başkan seçildi.

Burada bir konuşma yapan Kadın Kolları Başkanı Dilan Özgün Özmen, başkan seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. AK Parti'de yapılan değişikliklerle birlikte partinin daha da güçleneceğine dikkat çeken Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönmesini sevinçle karşıladıklarını ve bununla birlikte yeni bir döneme daha güçlü bir şekilde girdiklerini belirtti. - AĞRI