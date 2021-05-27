AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı İl İnsan Hakları Başkanı Mehmet Emin Yıldırım, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

AK Parti Afyonkarahisar İl İnsan Hakları Başkanı Yıldırım, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, Türk milletinin demokrasi ve insan hakları adına birçok fedakarlığı göze aldığını, bu uğurda çok sayıda bedel ödediğini söyledi.

"Her bir vatandaşın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisiyle yoğrulan milletin evlatları hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler görmüş ve idam sehpalarında şehit edilmişlerdir" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vesayet ve beraberinde getirdiği darbeler milletimize fayda getirmemiş; milletimizden demokrasisini, ekonomisini, moral ve motivasyonunu koparıp götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildi. Milli irade ile arasına perde çekenlerin; insanlığa, demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihaneti olarak hafızalarımıza kazındı. Milletin feraseti ile Türkiye'ye en kara günleri yaşatanların tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada'nın ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe geçti. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir."

Toplantıya AK Parti İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Selcen Hıdıroğlu, İl Yönetim Kurulu üyesi Muharrem Çelikbaş, Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Nihal Yurdanur ve Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Kübra Yılmaz katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer