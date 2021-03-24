AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı

24.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:31
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığı kongrede, Cumhur İttifakı'na ithafen, "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır" pankartı dikkat çekerken, "Her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardır" ifadelerinin yer aldığı brandalar da salonda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesinde yaptığı konuşmada, "Yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 11.00'de "2023 Vizyonu"nu içeren bir konuşma yapması bekleniyor.

(Mevlüt Hasgül - Yunus Emre Kartal - İlker Turak - Derya Yetim - Hülya Keklik - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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