AK Parti 6. Olağan Büyük Kongreye Doğru

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 18 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek 6. Olağan Büyük Kongresine Niğdelileri davet etti.

AK Parti İl Binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Mahmut Peşin, 24 haziran seçimlerinden sonra hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'yle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geri döndüğünü belirtti.

Ankara'da düzenlenecek 6. Olağan Büyük Kongreyle yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacağını söyleyen Peşin, konuşmasında şunları söyledi: "AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 Yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi, yenilenmeyi teminat altına almıştır. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bu günden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Spor Salonunda olacağız"

Basın toplantısına, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, belde belediye başkanları ile partililer katıldı. - NİĞDE