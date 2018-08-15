AK Parti 6. Büyük Olağan Kongresi'ne Doğru

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, büyük kongreye Samsun teşkilatı olarak 2 bin kişiyle katılacaklarını söyledi.

Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte il binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre ile partinin içinde bulunduğu yeni sürece uyum aşamasının tamamlayacağına işaret eden Karaduman, "AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. 16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir." dedi.

Türkiye'yi lider ülke yapma hedefinde kararlılıkla yürüyeceklerini işaret eden Karaduman, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler adı her ne olursa olsun hangi mecrada yapılırsa yapılsın milletimizin kararlı ve dik duruşu AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye çocuklarımıza borcumuzdur. Bizler AK Parti Samsun Teşkilatı olarak büyük kongremize 40 veya 50 otobüsle yaklaşık 2 bin kişiyle katılacağız. Kongremiz büyük coşku içerisinde gerçekleşecektir."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise Samsun'daki otopark sorununa dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyenin anlaşma yaptığı Parkomat firmasının yol kenarlarında araclardan ücretli otopark parası aldığını hatırlatan Şahin, "Ancak firma ile ilgili bir çok şikayet bize de geldi. Parkomatın sahibi olan şirket ile yapılan sözleşmeye göre 3 yıl daha süre var. Bu süreyi beklemeden Parkomat işlemlerine son vermemiz halinde sözleşmeye konulan 6 milyon liralık tazminat maddesi devreye girer. Belediye olarak bu ortamda 6 milyon lira para ödememiz mümkün değil. Ancak vatandaşların bu firmaya borçlarının ödemelerinde taksitlendirme ve kolaylık sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, firmanın sözleşmesinin 3 yıl sonra biteceğini ve yeniden uygulamanın devam edip etmemesi noktasında referandum yapacaklarını da sözlerine ekledi.