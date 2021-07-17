AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi

AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Koyuncu'nun dünürü olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Ankara'da kanser tedavisi gören, AK Parti'nin 23'üncü Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Koyuncu'nun cenazesi, bugün Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Mahallesi'nde baba ocağına getirilerek, helallik istendi. Ali Koyuncu için düzenenen cenaze törenine dünürü olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ile Mustafa Esgin, Vali Yakup Canbolat, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte siyaset yaptığı yöneticiler ve parti mensupları katıldı. Kılınan namazın ardından Ali Koyuncu'nun cenazesi, Mustafakemalpaşa'da toprağa verildi. 


- Bursa
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Son Dakika! AK Parti'den OHAL yetkilerinin kullanılma süresinde revize: Süre, 3 yıldan 1 yıla indirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emre Altuğ Serra Arıtürk Zeynep Bastık Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti 23'üncü Dönem Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:32:47. #1.15#

title