Ajdar yeni şarkısını seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı

Geçtiğimiz haftalarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında yeni şarkısı 'Tırro Vırro'yu okudu. Ajdar'ın şarkısını dinleyenler ise bir şey anlayamadı.

2003 yılındaki ilk "Popstar Türkiye" yarışmasında boy gösteren ve "Çikita Muz" şarkısıyla adını duyuran Ajdar, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açan Ajdar, son açtığı yayında yeni şarkısını Tırro Vırro'yu okudu.

ŞARKISINI KİMSE ANLAYAMADI

Canlı yayında şarkısını okuyan Ajdar'ın nakarat kısmında söylediklerini ise kimse anlayamadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ajdar'ın şarkısı için "Ne dediğini anlayamadım", "Bizimle kafa buluyor" ve "Resmen dalga geçiyor" gibi yorumlar yaptı.

PROGRAMA ÇIKMAK İÇİN 1 MİLYON EURO İSTEDİ

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ajdar'ı programına davet ettiklerini ancak kendilerinden 1 milyon euro istediğini söylemişti.