Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

11.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:14

2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna, birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden Feyyaz, son iki yıldır Ajda Pekkan'ın, vokalistliğini yapıyor.

Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da çok kısa süre içinde 1 milyon izlenme sayısını geçti…

Son günlerde genç kızların gözdesi olan şarkıcı, bu başarıyı "Uğurum" dediği ünlü sanatçıyla birlikte kutladı. Ajda Pekkan, Feyyaz'la beraber pasta kesti.

Kaynak: Bültenler