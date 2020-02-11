Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama
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Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

Pop müziğinin yeni yakışıklısı Feyyaz, 'Gidene' isimli ilk single çalışması tüm dijital platformlarda yerini aldı.

11.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:14
Ajda Pekkan'dan Feyyaz 'a kutlama

2014 yılında öncülüğünde ile başladığı kariyer yolculuğuna, birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam eden Feyyaz, son iki yıldır 'ın, vokalistliğini yapıyor.

Feyyaz'ın "Gidene" adlı ilk single'ına çektiği klip, YouTube'da çok kısa süre içinde 1 milyon izlenme sayısını geçti…

Son günlerde genç kızların gözdesi olan şarkıcı, bu başarıyı "Uğurum" dediği ünlü sanatçıyla birlikte kutladı. Ajda Pekkan, Feyyaz'la beraber pasta kesti.

Kaynak: Bültenler
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