Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı
Sırbistan havayolu şirketi Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı.
Sırbistan havayolu şirketi Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul seferlerini 14 Mart 2017'de durduran Air Serbia, tekrar İstanbul-Belgrad seferlerine başladı.
İlk etapta İstanbul Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, cuma günleri toplam 3 frekans ile seferlerine başlayacak olan hava yolu şirketi, 22 Aralık-5 Ocak 2020 arasında haftada 4 uçuş gerçekleştirecek.
Air Serbia, 29 Mart 2020 itibarıyla da haftada 7 gün sefer düzenleyecek.