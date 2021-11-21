Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul'a uçuş başlattı - Haberler
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Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul'a uçuş başlattı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul'a uçuş başlattı

Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı.

Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı.

İga'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Air Arabia 20 Kasım itibarıyla haftada 1 frekans olmak üzere Fas'ın Fes kentinden İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." bilgisine yer verildi.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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