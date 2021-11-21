Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul'a uçuş başlattı

Air Arabia, Fas'ın Fes kentinden İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı.

İga'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Air Arabia 20 Kasım itibarıyla haftada 1 frekans olmak üzere Fas'ın Fes kentinden İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." bilgisine yer verildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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