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Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesi ile tartıştığı iddia edilen şahıs, yaşadığı müstakil evi ateşe verdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ailesi ile tartıştığı iddia edilen şahıs, yaşadığı müstakil evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ailesiyle tartışan H.D.G., yaşadığı tek katlı müstakil evi ateşe vererek kayıplara karıştı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de evin etrafında güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olayın ardından kayıplara karışan H.D.G.'yi yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

Ailesiyle tartışan şahıs evini yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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