Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
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Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı İspanya'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir genç evlerinin arka bahçesinde 6 yıl boyunca kazı yaparak kendine yeraltında bir ev inşa etti.

- Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

MADRİD - İspanya'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir genç evlerinin arka bahçesinde 6 yıl boyunca kazı yaparak kendine yeraltında bir ev inşa etti.

İspanya'nın Alicante bölgesindeki La Romana kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ebeveynleriyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesinde çukur kazmaya başladı. Andres'in kazdığı çukur 6 yıl sonra oturma odası ve yatak odası olan bir yeraltı evine dönüştü. Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı. Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.

Ailesiyle 6 yıl önce yaşadığı tartışmayı anlatan Andres Canto, "Arkadaşlarımla dışarı çıkmadan önce annem kıyafetlerimi değiştirmemi istedi. Ama bunu reddettim ve evde kalmak zorunda kaldım" dedi. Andres, sinirini atmak için çukur kazmaya başladığını ve yıllarca süren kazının ardından bir yeraltı evi inşa ettiğini söyledi. İlk başta çok derin bir çukur kazmayı hedeflediğini söyleyen genç daha sonra bu mağarayı yaşam alanına çevirebileceğini farkettiğini ifade etti. Şuanda bir aktör olan Andres, akşamları okuldan geldikten kazı yaptığını ve arkadaşı Andreu'nun da kendisine yardım ettiğini belirtti. Kazı çalışmaları sırasında kendi tekniklerini geliştiren Andres, yer altındaki molozları yüzeye çıkarmak için bir makara sistemi kurduğunu söyledi.

Andres, "Burada ihtiyacım olan her şeye sahip olmak harika. Nemli olduğu ve etrafta fazla hava olmadığı için burada çalışmak yorucu olabilir, ancak her gün kazmaya devam etmek için motivasyonum var. Küçük kulübeler yapmayı her zaman sevmişimdir. Kırsalda yaşıyorum ve burada genellikle bir odun parçası bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü çok olan bir çocuktum" dedi.

Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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