Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu
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Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kayıp çiftçinin cansız bedeni, takla atan traktörünün altında bulundu.

03.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:50
Ailesi onu arıyordu...Şarampole yuvarlanan traktöründe ölü bulundu

'nın ilçesinde kayıp çiftçinin cansız bedeni, takla atan traktörünün altında bulundu.


Küçük Sanayi Sitesi Açmalar Mevkisi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan (55) 16 TM 828 plakalı traktörü ile çiftlik evinden çıkıp sanayi sitesindeki bir arkadaşının yanına gitti. Saat 16.30 gibi sanayiden ayrıldığı belirlenen Halil Türkmen'den ailesi ertesi gün sabaha kadar alamayınca aramaya çıktı.


Halil Türkmen'in traktörünü çiftlik evi yolunda şarampole devrilmiş halde gören yakınları talihsiz adamın da traktörün altında kaldığını fark etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve jandarma 3 çocuk babası Halil Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Türkmen'in ölüm haberini alan çocukları ve diğer yakınları olay yerine akın ederken, traktör altında sıkışan ceset; traktörün vinçle kaldırılmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Orhangazi Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Halil Türkmen'in sanayiden akşam saatlerinde dönerken kaza yaptığı ve gece boyunca traktörü kimsenin fark etmemesinden dolayı da traktöre sabah ulaşılabildiği belirlendi. - BURSA

Kaynak: İHA
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