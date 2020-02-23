Ailece alışverişe çıktılar
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Ailece alışverişe çıktılar

Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

23.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:41
Ailece alışverişe çıktılar



Başarılı oyuncu , önceki gün eşi ve oğlu Demir Koru ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de mağazaları gezip ailecek alışveriş turuna çıkan Koru ailesi, oğulları Demir için oyuncak mağazalarından bol bol alışveriş yapıp tüm vaktini çocuklarına ayırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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