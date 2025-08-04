Aile Saadeti CANLI izleme linki var mı? 4 Ağustos Pazartesi Aile Saadeti canlı nereden izlenir?

Birbirinden habersiz üç farklı ailenin aynı evde yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye, samimi ve kahkaha dolu olaylarıyla izleyicileri hem güldürüyor hem düşündürüyor. Aile bağlarının yeniden şekillendiği bu sıcak öyküde karakterlerin yaşadığı duygusal dönüşümler ve eğlenceli çatışmalar ekran başındakilere keyifli anlar yaşatıyor. 4 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümü canlı izlemek isteyenler, dizinin resmi yayıncı kanallarının dijital platformları ve mobil uygulamaları aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ NEREDE?

Yaz sezonunun sımsıcak ve bol kahkahalı dizisi Aile Saadeti, 4 Ağustos Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler, ATV'nin resmi web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden erişim sağlayabilir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül ile Murat arasındaki gerilim daha da yükselir. Gönül, kalıp kalmama konusunda kararsızdır ve kırgınlığını Murat'a belli ederken, Murat ise duygularını gizlemeyi seçer. Emin ise konakta bir hazine olduğuna inanır. Bahçeyi kazmaya başladığında Harun da bu hayalin bir parçası olur. Harun, Nuri'ye imzaladığı belgelerle farkında olmadan şirketi devreder. Bu gelişme Tekin'in hesaplarını altüst eder. Tekin tarafında ise İngiliz bir yatırımcı şirket adına gelen Ada, yalnızca işle değil Tekin'le geçmişte yaşadıklarıyla da ilgilidir.

Tüm bu karmaşanın ortasında konağın kapısında Latife adında yeni bir kadın belirir. Saadet Hanım'ın uzaktan akrabası olduğunu söyleyen bu gizemli kadın, konakta dengeleri değiştirir. Herkes Latife'nin gerçek niyetini sorgularken, onun ağzından çıkan "define efsanesi" Harun ve Emin'in umutlarını daha da besler. Konağın diğer sakinleri ise artan faturalar, geçim derdi ve içsel çalkantılarla uğraşmayı sürdürür.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konakta bu kez geçmişin izleri gün yüzüne çıkar. Rauf'un yıllar önce gecenin karanlığında toprağa gömdüğü sır, gün yüzüne çıkarak yeniden gerilim yaratır. Bu gizem sadece bahçede değil, konaktaki ilişkilerde de yankı bulur.

Gönül, Murat'tan aldığı beklenmedik iltifatlarla hem şaşkın hem mutludur. Murat'ın toparlanma sürecinde karşısına çıkan bir pasaport ise Gönül hakkında yeni soruları gündeme getirir. Tülay, konakta gösterdiği kahramanlıkla Altın Maşrapa ödülünü kazanırken, kızı Maya bu anı sosyal medyada paylaşınca anne-kız arasında tatlı-sert bir çatışma yaşanır.

Diğer tarafta Tekin'in hayatında yeni bir kriz kapıdadır. Gelen iş teklifi, eski hesaplaşmaları su yüzüne çıkarır. Doberman sahalara geri dönerken, Fikri ile Hakkı'nın kurduğu ittifak, Saadet Hanım'ın geçmişine dair yeni ipuçlarını ortaya çıkarır.

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Bir yüzyıllık konağın kapıları, akrabalık bağlarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yollarını kesiştirir. Her biri geçmişin yükleriyle gelen bu karakterler, aynı çatı altında "aile" olmanın ne demek olduğunu yeniden keşfeder. Başta birbirine yabancı olan bu üç aile, zamanla hem komik hem de derin duygusal anılarla gerçek bir büyük aileye dönüşür.

KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Burak Dakak – Murat

Anneannesi Salime tarafından büyütülmüş, zeki ve becerikli bir gençtir. Kumar tutkusu başına bela olurken, konağa gelen Gönül'e aşık olur.

Buse Meral – Gönül

Hemşire olarak Saadet Hanım'ın bakımını üstlenmek üzere konağa gelir. Zamanla Murat'a aşık olur ve konağın vazgeçilmez parçası haline gelir.

Zerrin Sümer – Salime

Torunu Murat'a tek başına bakmış, disiplinli ve geleneksel bir büyükanne figürüdür.

Fatih Al – Harun

Zengin ama aşırı cimri bir adamdır. Paraya olan düşkünlüğü ve yurt dışına kaçma planları başını derde sokar.

Vildan Atasever – Tülay

Harun'un eşi olan Tülay, lüks tutkunu ve gösterişli yaşam hayalleri kuran bir kadındır.

Hakan Yılmaz – Tekin

Konağın asıl varisi olan Tekin, Saadet Hanım'ın mirasını başkalarının almasıyla savaşa girer.

Hakan Karsak – Emin

Temiz kalpli bir kuyumcudur. İtibarını geri kazanmak için geçmişin hatalarıyla yüzleşir.

Esra Kızıldoğan – Öykü

Emin'in eşidir. Hem editörlük yapar hem de çocuklara İngilizce öğreten bir eğitimci rolündedir.

Sibel Aytan – Maya

Tülay ile Harun'un sosyal medya tutkunu kızlarıdır. Kendini influencer gibi görür.

Kürşat Demir – Doberman Selim

Rap tutkunu, gangster özentisi bir gençtir. Maya ile tanışınca hayatı değişir.

Ahmetcan Nurman – Pars

Şımarık ve zengin bir çocuk olan Pars, parası bitince hayatın gerçek yüzüyle tanışır.

Ada Şahin – Şiir

Duygusal ve edebiyata düşkün bir kızdır. Emin'in kalbini fetheder.

Muhammed Mete Karabey – Roman

Emin ve Öykü'nün oğlu. Zorbalığa uğrayan, duygusal yönü ağır basan bir çocuktur.

Özetle:

• Canlı yayın: ATV resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden izlenebilir.

• Yeni bölüm: 4 Ağustos Pazartesi ATV'de ekranlara gelecek.

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