Aile Eğitimi Eğitici Eğitimleri Rize'de Başlatıldı

RİZE (Habermetre) - Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Aile Eğitimi Programı Eğitici Eğitimleri'nin açılışı Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim Materyallari Daire Başkanı Esat Tektaş ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman Peksarı da hazır bulundu.

Genel Müdürümüz Sabahattin Dülger Aile Eğitimi Eğitici Eğitimleri Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında;

Anayasamızda yer alan ailenin korunmasına ilişkin "Aile, Türk toplumunun temelidir. " hükmünü hatırlatarak ailenin önemini vurguladı.

Aile Eğitimi Programı'nın genel amacının; ailenin sağlam temeller üzerine kurulmasında, yapısının korunmasında, işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde, toplumun kültürel özelliklerini yeni kuşaklara aktararak geliştirmesinde ve böylece varlığını sürdürmesinde aileye destek olmak olduğunu belirten Genel Müdürümüz Dülger, günümüzde aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak aile üyelerinin birbirine karşı yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmesini ve dayanışmayı temel alan yaşam biçiminin önemini vurguladı.

Neler Yapabiliriz?

Genel Müdürümüz Sabahattin Dülger bu amaçla Aile Eğitimi Programı geliştirildiğini, bu eğitim programında ailenin yapısında değişimler olsa bile aile kurumunun gelecekte de varlığını koruyacak olmasının öneminden bahsetti.

Rize'de gerçekleştirilen hizmet içi eğitim faaliyeti kapsamında uygulanan eğitimden geçerek sertifika almaya hak kazanan eğitimcilerimizin ülke çapında aile eğitimi kursları düzenleyebileceklerini söyleyerek, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

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