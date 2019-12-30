: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evsizlere yardım eli uzattı

30.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:14

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir'de yaşayan evsiz vatandaşları tespit ederek barınacak yer sağladı.

Bakanlık bünyesinde çalışan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlileri, havanın soğumasıyla İzmir'de sokak, park ve açık alanlarda barınmaya çalışanları tespit etti. Çalışma kapsamında 60 yaş ve üzerinde olanlar huzurevine diğerleri ise Müyesser Turfan Güçsüzler Evi'ne yerleştirildi.

Ekiplerin yardım ulaştırdığı 51 yaşındaki T.K. ise "Cezaevinde çıktığımdan beri dışarlardayım. Arkadaşımın arabasında yatıyorum. Soğuk diye hastanenin acil kısmına geldim. Burada arkadaşlar bana yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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