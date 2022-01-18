AİÇÜ'de "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" Konferansı Düzenlendi

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Selçuklu Konferans Salonunda yapılan, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hasan SEÇEN'in konuşmacı olduğu konferansa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK, ülkemizin ve Atatürk Üniversitesi'nin değerli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Hasan SEÇEN'i AİÇÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" Konferansında konuşan Prof. Dr. Hasan SEÇEN, insanlığın ortak çabasının sonucu ortaya çıkan bilimin değerinin korunmasında bilimsel araştırma yürütürken özen göstermenin önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. SEÇEN, "Genel ahlaka uygunluk ve örnek olma rolü, bilim etiğinin iki ana ilkesini oluşturmaktadır. Bilimde etik tavrın standartlarını oluşturan dürüstlük, dikkat ve özen, açıklık, özgürlük, onur payı, eğitim, toplumsal sorumluluk, yasallık, fırsat eşitliği, karşılıklı saygı ve verimlilik bir bilim insanının yaptığı çalışmalarda her zaman gözetilmesi gereken unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Çünkü bilim insanları ortaya koydukları araştırmalarla öğrencilerine, asistanlarına, meslektaşlarına ve bütün topluma örnek olmak durumundadır" diye konuştu.

Program, Prof. Dr. ŞİMŞEK'in Prof. Dr. SEÇEN'e plaket takdimi ile sona erdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı

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